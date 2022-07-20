الجيش المغربي يعلن عن إقامة مشاريع مشتركة مع الإحتلال "الإسرائيل" بمجال الصناعات الدفاعية

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جاء ذلك بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (المغربية)، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عقب لقاء جمع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي مع رئيس الأركان الاحتلال أفيف كوخافي، الذي يزور الرباط منذ الإثنين.

وذكرت القيادة أنه “في مجال الدفاع، وفي أفق إرساء أسس الصناعة الدفاعية المحلية، أكد لوديي اهتمام البلاد لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب”.

وأضافت أن “هذه الزيارة تأتي لتعزز التعاون الثنائي في سياق التوقيع التاريخي أمام الملك محمد السادس، على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع بين الجانبين”.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقعت تل أبيب والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير الحرب الأولى بيني غانتس إلى الرباط، بهدف تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وفي خطوة وصفها كثير من الشعوب الإسلامية بتطبيع الخيانة، أعلنت "إسرائيل" والمغرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

والمغرب، رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الإحتلال منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎