العالم- الامارات

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ”البنتاجون”، في بيان أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع لطائرات من طراز “سي-17″، ومعدات ذات صلة إلى الإمارات، بتكلفة تقديرية 980.4 مليون دولار.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن المفاوضات انتهت.

وقال “البنتاجون” إن شركة “بوينج” هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، الكونجرس بهذا البيع المحتمل.

وسبق أن وافق البنتاجون في فبراير/شباط الماضي، على صفقة بيع محتملة للإمارات تشمل معدات وتجهيزات عسكرية، بما في ذلك قطع خاصة للصيانة للمعدات العسكرية، وأجهزة رادارات للتتبع.