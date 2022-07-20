رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا

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وقال العامري في بيان إنه "يدين بشدة القصف التركي الذي استهدف المدنيين في احد المصايف في مدينة زاخو والذي أدى الى استشهاد واصابة عشرات المدنيين، وبين الضحايا اطفال تناثرت اشلاؤهم هناك".

وأضاف، أن "هذه الفاجعة ما هي الا حلقة في مسلسل العدوان التركي المستمر على العراق، فقد تمادت تركيا في عدوانها عبر غاراتها الجوية وقصفها المدفعي وعمليات التوغل البري لقواتها في عمق الاراضي العراقية والتي تسفر دائما عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي".

وتابع،"وامام هذا السلوك العدواني التوسعي لا نكتفي بادانة الجريمة وما سبقها بل يجب أن يكون هناك موقف وطني لحماية البلد وسيادته وارواح شعبه من آلة الدمار التركية"، مطالباً "الحكومة باغلاق الحدود مع تركيا فوراً وايقاف عمل الشركات التركية في العراق".

وبين أن "اي تهاون من قبل الحكومة العراقية في اتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع العدوان وحماية الشعب العراقي من هذه الغطرسة سنعتبره تخاذلا وشراكة في العدوان"، مؤكداً أن "كل من يلوذ بالصمت او يتجاهل هذه الجريمة النكراء او يحاول تبريرها هو شريك للمعتدين القتلة، ويمارس خيانة لا تغتفر بحق وطنه وشعبه".

وفي وقت سابق، أكد قاممقام زاخو لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "حصيلة شهداء القصف ارتفعت إلى 9 مع جرح 23 آخرين" لافتاً إلى أن جميع الضحايا سُياح قدموا من وسط وجنوب العراق".