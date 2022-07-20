لافروف: اهداف العملية العسكرية لحماية دونباس تغيرت

العالم – روسيا

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "الآن الجغرافيا اختلفت لم تعد تتعلق بالجمهوريتين بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى.. العملية مستمرة بشكل منطقي ودؤوب.. روسيا قد تحتاج للدخول في العمق بدرجة أكبر. كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي؛ 'لا طائل' من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا 'في الوضع الحالي'".

الوزير الروسي هو أكبر مسؤول يتحدث صراحة عن أهداف الحرب فيما يتعلق بالأراضي؛ بعد نحو خمسة أشهر من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في اوكرانيا؛ نافيا أن تكون روسيا تريد احتلال جارتها.

من جهة أخرى يواصل البيت الأبيض هجومه على موسكو؛ ويتهمها بأنها تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية وتنصب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي: "إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا. ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإضفاء الشرعية على السيطرة الروسية".

وبشأن مساعي وقف الحرب في أوكرانيا، قال بوتين إن موسكو لا ترى أي رغبة من كييف في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس/آذار الماضي. وأضاف أن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة. وقد اشترط الرئيس الروسي أن يرفع الغرب كلّ القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا بسبب الهجوم الروسي.

وعلى وقع هذه التطورات تستمر المعارك في الميدان؛ حيث هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا.

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