اجتماع بحريني بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي

العالم- البحرين

وأعلنت القيادة المركزية للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين في تغريدة على تويتر أن مسؤولين بحرينيين، بمن فيهم اللواء الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية البحرينية زاروا مقر القيادة المركزية للأسطول والتقوا بالأدميرال براد كوبر لمناقشة الإمكانيات المستقبلية لدمج الأنظمة غير المأهولة في العمليات البحرية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قادت ما وصفته بأكبر مناورة بحرية في الشرق الأوسط، وهي IMX/CE 2022، والتي بدأت في 31 يناير/كانون الثاني في البحرين.

وشمل التدريب 9000 شخص وحوالي 50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في منطقتين.

واستمرت المناورات البحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 فبراير/شباط، وقد شارك فيها العدو الإسرائيلي.