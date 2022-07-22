الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-07-2022

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-07-2022

من يرث جونسون في حزب المحافظين؟

شيخ العقل: نرفض كل أشكال التعامل مع العدو

كنعاني: سياسة ايران تجاه جيرانها لا تعتمد على الإتفاق النووي أو إذن من أميركا

فرنسا للبنان: صندوق النقد أو الجوع!

استهداف قاعدة تركية في دهوك بالطائرات المسيرة