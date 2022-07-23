واشنطن: لن نسلم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لأنظمة HIMARS

العالم _ أوکرانیا

وقال ساليفان خلال منتدى أسبن الأمني، يوم الجمعة، إن "هناك بعض الوسائل التي ألمح الرئيس (بايدن) إلى أنه غير مستعد لتقديمها، بما في ذلك صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم".

وأضاف أن الرئيس بايدن "يعتقد أنه مع أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو عمل كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا، فإن المهمة الأخرى تتمثل في ألا نكون في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تقديم 12 راجمة صواريخ HIMARS لأوكرانيا، وتعتزم تسليم 4 أنظمة منها أخرى.

وتحصل أوكرانيا على راجمات HIMARS مزودة بالصواريخ الموجهة من نوع GMLRS التي يصل مداها إلى 80 كلم، مع أن تلك الأنظمة قادرة على إطلاق صواريخ ATACMS.