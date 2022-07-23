السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. المشكلة الفعلية وراء هجوم دهوك

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اوضح الباحث السياسي علي فضل الله ان المشكلة في العراق هي منظومة الدفاع الجوي والتقنية المتطورة للسيطرة على الفضاء العراقي وان الفضاء العراقي مستباح ومن يقف وراء استباحة هذا الفضاء هو ضعف الحكومة العراقية الحالية.

العالم – خاص بالعالم

واشار الباحث السياسي ان حكومة عادل عبد المهدي شخصت هذا الخطأ وكان من المفروض استقدام منظومة دفاع جوي متطورة ورادارات ومنظومة اس 400 الروسية لكن الجانب الامريكي استطاع ان يقلب الشارع العراقي ويركب موجة التظاهر وان يزيح هذه الحكومة.

واكد علي فضل الله ان المشكة الفعلية هي في ان المسؤولية قد تقع على الولايات المتحدة الامريكية وكذلك الجانب التركي لا يعفى من هذه المسؤولية والسبب ان الجانب التركي بدا في النفوذ الى داخل الشمال العراقي.

واضاف الباحث السياسي ان تركيا اذا لم تكن تقف فعلا وراء هذه العملية فمن المفترض ان الجانب التركي يمتلك امكانيات كبيرة متطورة وعليه يقع نفي هذه التهمة.

وشدد علي فضل الله على ان يجب على الجانب التركي التعاون مع الحكومة العراقية وان يقدم الادلة القاطعة على عدم مسؤوليته.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

استهداف قاعدة تركية شمال العراق

الأعرجي يؤكد اتخاذ إجراءات مهمة ردا على القصف التركي لدهوك

الخالصي يدعو لفتح تحقيق جدّي حول قصف تركيا الصاروخي شمالي العراق

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق عاجل بهجوم تركيا على دهوك شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن: لن نسلم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لأنظمة HIMARS

بالفيديو.. المشكلة الفعلية وراء هجوم دهوك

مصر: إصابات بصفوف رجال الأمن والمدنيين في هجمات متزامنة لـ"داعش" في سيناء

بالفيديو والصور..الحشد الشعبي يجري استعراضا عسكريا

سوريا.. تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر

فورين بوليسي: نتائج رحلة بوتين إلى الشرق الأوسط أكثر نجاحا من رحلة بايدن