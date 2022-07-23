بالفيديو.. المشكلة الفعلية وراء هجوم دهوك

العالم – خاص بالعالم

واشار الباحث السياسي ان حكومة عادل عبد المهدي شخصت هذا الخطأ وكان من المفروض استقدام منظومة دفاع جوي متطورة ورادارات ومنظومة اس 400 الروسية لكن الجانب الامريكي استطاع ان يقلب الشارع العراقي ويركب موجة التظاهر وان يزيح هذه الحكومة.

واكد علي فضل الله ان المشكة الفعلية هي في ان المسؤولية قد تقع على الولايات المتحدة الامريكية وكذلك الجانب التركي لا يعفى من هذه المسؤولية والسبب ان الجانب التركي بدا في النفوذ الى داخل الشمال العراقي.

واضاف الباحث السياسي ان تركيا اذا لم تكن تقف فعلا وراء هذه العملية فمن المفترض ان الجانب التركي يمتلك امكانيات كبيرة متطورة وعليه يقع نفي هذه التهمة.

وشدد علي فضل الله على ان يجب على الجانب التركي التعاون مع الحكومة العراقية وان يقدم الادلة القاطعة على عدم مسؤوليته.

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