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غارات عنيفة تستهدف مسلحين مدعومين تركيا شرقي سوريا

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

دوت أصوات انفجارات ضخمة،فجر الأحد ، ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها عند منتصف ليل السبت الأحد، جراء قصف نفذته طائرات مجهولة.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن دفقة من الصواريخ أطلقتها طائرات حربية استهدفت مواقع الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي في قرى (المحمودية وعنيق الهوى والجمو) وفي ريفي بلدة تل تمر ومدينة رأس العين الواقعة تحت نفوذ الجيش التركي شمالي غربي محافظة الحسكة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية على الأقل استهدفت مواقع للفصائل "التركمانية".

وأشارت إلى أنه تمت مشاهدة وميض القصف في المحمودية وخربة جمو والداؤودية وريف العالية، وفي نقاط التماس مع قوات "قسد" في بلدة أبو راسين وتل تمر، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

إلى ذلك، نشر نشطاء ومغردون على "تويتر" تغريدات قالوا من خلالها إن طائرات حربية مجهولة استهدف بأربع غارات قرية المحمودية بمحيط بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة.

وأشاروا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه تم استهداف مقرات عسكرية يما يسمى "فرقة الحمزة" و"أحرار الشرقية" الموالين لتركيا.

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غارات عنيفة تستهدف مسلحين مدعومين تركيا شرقي سوريا

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