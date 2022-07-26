الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ابنة وصهر الايراني حميد نوري يرويان آخر المستجدات حوله في سجون السويد

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكدت عطية نوري ابنة السيد حميد نوري المسجون الايراني في السويد، بأن والدها يعيش في الحبس الانفرادي لمدة5 أشهر ولمدة 80 يوما وانتهت آخر محاكماته حيث أصدرت المحكمة حكمها والذي رأت فيه المحكمة في أن تتم القيود على السجين ولكن القيود مازالت قائمة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم ببرنامج"من إيران"، أشارت نوري الى أنهم ومنذ شهر في السويد نتابع قضية والدها الا أنه لم يسمح لهم بلقائه وحتى الاتصال به.

ونوهت فيما يتعلق بالحبس الانفرادي قالت عطية نوري ان والدها قبل بدء المحاكمة كان في السجن الانفرادي وللادلة التي تدعيها المحكمة ويدعيها المسؤولون السويديون على أن تهمته كبيرة كما يدعون حيث يقولون انه يجب أن يسجن في السجن الانفرادي.

واضافت نوري واقول كل هذه المدة الكبيرة التي قضاها الرجل المسن في الحبس الانفرادي وهي ظروف صعبة جدا لا يطيقها أي انسان لذلك حرم أفراد اسرته من لقائه في السجن والاتصال به وحتى حرم من تلقي العلاج.

يذكر أن حميد نوري مواطن إيراني إعتقل في تشرين الثاني نوفمبر عام2019 في مطار ستوكهولم في السويد دون أي سبب وجيه ومبرر. وسجن في السويد في ظروف صعبة وغير إنسانية، وقد بذلت عائلته جهوداً كثيرة للتحدث معه ولقاءه لكنهم حرموا من أبسط حقوقهم الطبيعية.

أما المدعون عليه فهم في الغالب من أعضاء جماعة منافقي خلق الإرهابية، المعروفة في إيران بإسم زمرة المنافقين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

أما الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي إعتمدتها المحاكم السويدية بما في ذلك احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي وعدم منحه حق أختيار محام له.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

إجراءات مخالفة لقوانين حقوق الإنسان ضد سجينين إيرانيين

حكم يوناني لصالح ايران ونقل النفط الايراني المسروق قريبا

تخرصات وزير الحرب الإسرائيلي ضد ايران

کنعاني: التوصل الى اتفاق رهن بقرار وإرادة أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. محادثات إلغاء الحظر، هل أصبحت استنزافية.. تخوف أوروبي من قطع امدادات الغاز الروسي

غدا..تونس تفتح باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام

بالفيديو.. ابنة وصهر الايراني حميد نوري يرويان آخر المستجدات حوله في سجون السويد

اطلقوا معتقلي البحرين..سجونكم مملوءة بالانفس البريئة

حسين: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية من العراق

الدفاع التركية: "نعمل على اتفاقية مع اوكرانيا وروسيا لنقل الوقود"