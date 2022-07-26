ابنة وصهر الايراني حميد نوري يرويان آخر المستجدات حوله في سجون السويد

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم ببرنامج"من إيران"، أشارت نوري الى أنهم ومنذ شهر في السويد نتابع قضية والدها الا أنه لم يسمح لهم بلقائه وحتى الاتصال به.

ونوهت فيما يتعلق بالحبس الانفرادي قالت عطية نوري ان والدها قبل بدء المحاكمة كان في السجن الانفرادي وللادلة التي تدعيها المحكمة ويدعيها المسؤولون السويديون على أن تهمته كبيرة كما يدعون حيث يقولون انه يجب أن يسجن في السجن الانفرادي.

واضافت نوري واقول كل هذه المدة الكبيرة التي قضاها الرجل المسن في الحبس الانفرادي وهي ظروف صعبة جدا لا يطيقها أي انسان لذلك حرم أفراد اسرته من لقائه في السجن والاتصال به وحتى حرم من تلقي العلاج.

يذكر أن حميد نوري مواطن إيراني إعتقل في تشرين الثاني نوفمبر عام2019 في مطار ستوكهولم في السويد دون أي سبب وجيه ومبرر. وسجن في السويد في ظروف صعبة وغير إنسانية، وقد بذلت عائلته جهوداً كثيرة للتحدث معه ولقاءه لكنهم حرموا من أبسط حقوقهم الطبيعية.

أما المدعون عليه فهم في الغالب من أعضاء جماعة منافقي خلق الإرهابية، المعروفة في إيران بإسم زمرة المنافقين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

أما الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي إعتمدتها المحاكم السويدية بما في ذلك احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي وعدم منحه حق أختيار محام له.

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