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توقیع مذكرة تفاهم قضائي مع "اسرائيل" فی المغرب!

توقیع مذكرة تفاهم قضائي مع
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

وقع المغرب وكيان الاحتلال في الرباط، مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بينهما، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء حسب زعمهما.

العالم - المغرب

وفي السياق، نقل موقع "ماروك 24" المغربي، عن وزير العدل "عبداللطيف وهبي"، في كلمة له، إن "الاتفاقية تسعى لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود".

وأضاف "وهبي" أن "وزارة العدل تطمح إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات قضائية أخرى"، مؤكدا أهمية "تمتين التعاون الثنائي بين المغرب و"اسرائيل" في مجال القضاء".

كما نقل الموقع عن ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي، أن مذكرة التفاهم بين الوزارتين "تفتح آفاقا للتعاون بينهما في المجال القضائي، كما تمكن الطرفين من تبادل المعارف والخبرات بخصوص التحديث والتحول الرقمي للمساطر القضائية"، حسب قوله.

ويأتي توقيع الاتفاق في سياق تكثيف المغرب والكيان الاسرائيلي تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.

وتتزامن زيارة "ساعر" إلى المغرب، التي تستمر حتى الخميس، مع زيارة زميله في حكومة الإحتلال وزير التعاون الإقليمي "عيساوي فريج" إلى المملكة أيضا.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي" زيارة إلى المغرب، تضمنت خصوصا محادثات بشأن إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

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