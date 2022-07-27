دبلوماسي ايراني: طهران وموسكو توصلتا لنظام بديل لـ "سويفت" للتبادل المالي

العالم - ايران

وقال صفري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا تم تعزيز مجموعة بريكس، سيتم حذف الدولار من التعاملات بين البلدان الأعضاء في المجموعة".

وتابع: "هناك قضية مهمة وهي مسألة دخولنا أوراسيا وشنغهاي وبريكس، والتي نأمل أن تتحقق بجهود السلطات المختصة".

وحول العمل داخل منظمة شنغهاي، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن ايران تأمل أن يتم إقرار العملة الموحدة المقترحة قريباً للتعامل المالي والتجاري للدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وأضاف صفري: "طهران وموسكو اقترحتا نظاما بديلا لـ [سويفت] للتبادل المالي، والآن توصلنا تقريبًا إلى اتفاق جيد بهذا الصدد".

كما أشار صفري إلى أن كلا البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري بالعملات الوطنية.

وحول احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة [مير] في إيران قريبًا وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".