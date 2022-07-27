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أول تعليق لبرهم صالح بعد أحداث البرلمان العراقي

أول تعليق لبرهم صالح بعد أحداث البرلمان العراقي
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الأربعاء، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة.

العالم - العراق

وقال صالح في بيان، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

وأكد على "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".

وأضاف صالح أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد الذي ضحى من أجله شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".

واقتحم متظاهرون، الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.

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أول تعليق لبرهم صالح بعد أحداث البرلمان العراقي

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