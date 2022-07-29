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خطيب جمعة طهران: اميركا تقارع الاسلام المحمدي الاصيل

خطيب جمعة طهران: اميركا تقارع الاسلام المحمدي الاصيل
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد امام الجمعة في طهران آية الله السيد احمد خاتمي أن النزاع القائم بين ايران والاستكبار العالمي وعلى رأسه اميركا انما يعود لاصرار الشعب الايراني على حكم الاسلام المحمدي الاصيل الذي يرفضه المستكبرون والاميركان.

العالم - إيران

وخاطب سماحته المستكبرين واميركا وقال: وليعلم هؤلاء بأنهم لا يستطيعون فصل هذا الشعب عن الاسلام واهل بيت النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) مهما حاولوا.

وأشار خطيب الجمعة في طهران الى اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي " فلاديمير بوتين" والتركي " رجب طيب اردوغان" بقائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته القيمة للضيف الروسي وقال: ان هذه التوجيهات تجلت في العزة والحكمة والمصلحة حيث قال للأخير: اننا غير مرتاحين لقتل الناس العاديين الا انه قال أيضا: لو أن بوتين لم يأخذ بالمبادرة لكان الجانب الآخر قد سلب منه هذه المبادرة.

وأضاف سماحته قائلا: ان قائد الثورة الاسلامية أكد لدى استقباله الرئيس التركي أن الحفاظ على السيادة الوطنية لسوريا على اراضيها أمر مهم وكان هذا الموقف حكيما.

وأشار الى السيول التي اجتاحت بعض المناطق في ايران وابتهل الى الله تبارك وتعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا هذه السيول والصبر الجميل والاجر الجزيل لعوائلهم وذويهم والشفاء العاجل للذين اصيبوا جراءها.

وتطرق امام الجمعة في طهران الى قرب حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين بن علي (عليهما السلام) واعتبر هذه الايام بأنها افضل فرصة لتوضيح فلسفة مراسم العزاء على بضعة الرسول الاكرم (ص) وعدم اهدار هذه الفرصة المواتية.

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خطيب جمعة طهران: اميركا تقارع الاسلام المحمدي الاصيل

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