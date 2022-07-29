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الرئيس الايراني يصدر تعليمات بشأن المتضررين في سيول طهران

الرئيس الايراني يصدر تعليمات بشأن المتضررين في سيول طهران
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي تعميما لكل المحافظين والجهات المعنية في ايران لمساعدة المتضررين بالسيول واتخاذ كل التدابير اللازمة.

العالم - إيران

تعليمات الرئيس الايراني تأتي للحيلولة دون وقوع مثل هذه الخسائر والاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء السيول الجارفة ونظرا لهطول الامطار الغزيرة المحتملة خلال الايام المقبلة.

وأكد الرئيس الايراني ضرورة استخدام المحافظين كل الامكانات المتوفرة لديهم لمساعدة المتضررين في محافظاتهم أو المحافظات المجاورة التي بحاجة الى مساعدتهم.

وقد اجتاحت السيول والفيضانات 17 محافظة ايرانية فيما اعلن الهلال الاحمر حالة التأهب في 31 محافظة بعد هطول الامطار الغزيرة التي شهدتها معظم المحافظات الايرانية.

واعلنت جمعية الهلال الاحمر حالة التأهب لمراكز الامداد حيث حشدت 10 الاف شخص لتقديم الخدمات للمواطنين المنكوبين بهذه السيول التي اجتاحت اكثر من نصف محافظات البلاد.

وأكد "مهدي ولي بور" رئيس قسم الامداد والانقاذ في جمعية الهلال الاحمر أن 123 فريقا تابعا لهذه الجمعية قدم الخدمات لـ 1477 مواطن في 17 محافظة وتم اخلاء الماء من 177 وحدة سكنية ونقل 52 شخصا الى مناطق آمنة اضافة الى توزيع البطانيات والمواد الغذائية.

وشدد " ولي بور" على أن عملية تقديم الخدمات للمواطنين قائمة على قدم وساق فيما نشرت جمعية الهلال الاحمر 1124 فريقا في الطرق الخارجية والسواحل لخدمة المواطنين المسافرين.

ودعا المواطنين الى رعاية مسائل السلامة في السفر وخاصة اصحاب السيارات نظرا لتقلبات الجو في الايام الاخيرة حيث اجتاحت السيول بعض الطرق الرئيسية.

وفي طهران والمدن المحيطة اجتاحت السيول عدة مناطق مثل " امامزادة داود" و"برديس" و" دماوند" و" شميرانات" و"ملارد" و"باكدشت".

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، قد دعا محافظ طهران لتوظيف كافة الامكانيات الاغاثية من جمعية الهلال الاحمر والبلدية وادارة الازمة، لتسريع وتيرة عمليات الاغاثة واجراء التمهيدات اللازمة لاحتواء حوادث مماثلة سيما في منطقة " امام زادة داوود (ع)".

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