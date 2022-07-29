ناشئة إيرانية تتقلد البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو

العالم - ايران

وفي الدور الاول تغلبت فاطمة باقر زادة على سادو من النيجر في جولتين ، وفي الدور ثمن النهائي تغلبت على رانا ايبالدزاز من اميركا بنتيجة 13/1 و13/4.

وفي الدور ربع النهائي تغلبت باقتدار منافستها من ايطاليا 12/1 و5/صفر.

وفي الدور نصف النهائي خسرت امام غريمتها الكورية بصعوبة بجولتين مقابل جولة واحدة ، 13/14 و14/7 و9/10، لتنال الميدالية البرونزية.

وكان الفريق الايراني قد حصد في اليوم الأول أمس الخميس في منافسات الدورة الخامسة لبطولة العالم للناشئين والناشئات ميداليتين ذهبيتين من قبل باران جمال ليواني وساينا عليبور فيما فاز محمد عرفان زاري بميدالية فضية.

وتقام منافسات بطولة العالم بالتايكواندو للناشئين والناشئات في العاصمة البلغارية صوفيا بمشاركة نحو 700 لاعبة ولاعبة يمثلون 90 بلدا.