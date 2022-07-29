قاووق: مبادرة السيد نصرالله حول الهبة الإيرانية وعد صادق لخدمة اللبنانيين

العالم - لبنان

الشيخ قاووق، وفي ‏احتفال في منطقة بيروت، رأى أنّ اللبنانيين سئموا المزايدات ‏والمشاغبات والثرثرات، وهم يريدون إجراءات ‏ومبادرات عملية لحلّ ‏مشكلاتهم، وأضاف من هنا تكمن الأهمية الصادقة الأخلاقية الإنسانية الوطنية لمبادرة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الهبة الإيرانية، ‏لأنّها تعبّر عن الحرص الفعلي والكبير على خدمة أهلنا والتخفيف من معاناة ‏شعبنا.

وتابع الشيخ قاووق هذا موقف مسؤول، نحن أمام وعدٍ صادقٍ جديدٍ لخدمة اللبنانيين ‏والتخفيف من معاناتهم، ويا ليت القادة والمسؤولين يكونون بمستوى وطن، لا ‏بمستوى سفارة.