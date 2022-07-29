قاووق: مبادرة السيد نصرالله حول الهبة الإيرانية وعد صادق لخدمة اللبنانيين

العالم - لبنان
الشيخ قاووق، وفي احتفال في منطقة بيروت، رأى أنّ اللبنانيين سئموا المزايدات والمشاغبات والثرثرات، وهم يريدون إجراءات ومبادرات عملية لحلّ مشكلاتهم، وأضاف من هنا تكمن الأهمية الصادقة الأخلاقية الإنسانية الوطنية لمبادرة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الهبة الإيرانية، لأنّها تعبّر عن الحرص الفعلي والكبير على خدمة أهلنا والتخفيف من معاناة شعبنا.
وتابع الشيخ قاووق هذا موقف مسؤول، نحن أمام وعدٍ صادقٍ جديدٍ لخدمة اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم، ويا ليت القادة والمسؤولين يكونون بمستوى وطن، لا بمستوى سفارة.