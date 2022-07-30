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السيد الحكيم يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي الى حوار مفتوح ومباشر

السيد الحكيم يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي الى حوار مفتوح ومباشر
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى حوار مفتوح مباشر وبناء.

العالم-العراق

وقال الحكيم في بيان، إن "الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه".

وأضاف، "من هنا نوجه بقلب صادق ونية حسنة الدعوة المفتوحة للإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراق يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الإعتبار، حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر".

وجدد الحكيم، تأكيده على "اعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر ولاسبيل غيره للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة ﻹنقاذ البلد واتقاء الإنزلاقات التي تؤدي بالوطن إلى ما لايحمد عقباه، كما ونحث كل طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لايعوض".

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السيد الحكيم يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي الى حوار مفتوح ومباشر