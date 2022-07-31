مباحثات ايرانية - قطرية تتناول العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي

العالم - ايران

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقنصلية.

ونظرا الى المحادثات السابقة بين مسؤولي البلدين بالتشاور وتبادل الآراء مع نظيره القطري بشأن الحدث المهم لمسابقات كأس العالم لكرة القدم في قطر ومجالات التعاون في هذا الصدد.

كما اشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية ، الى مفاوضات رفع الحظر وشدد على إرادة حكومة جمهورية إيران الإسلامية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم.

من جانبه اشار وزير الخارجية القطري الى أهمية المشاورات بشان العلاقات الثنائية معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ولفت الى المواقف الايرانية المنطقية واصفا استمرار الحوار لالغاء الحظر بالهام.