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إضراب واسع النطاق يعطل حركة القطارات في بريطانيا

إضراب واسع النطاق يعطل حركة القطارات في بريطانيا
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أضرب نحو خمسة آلاف من سائقي القطارات في بريطانيا، عن العمل، السبت في إطار حملة، للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

العالم - اوروبا

والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات (إيه.إس.إل.إي.إف) لمدة 24 ساعة، ويشمل نحو ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، هو ثاني إضراب كبير من نوعه هذا الأسبوع.

وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي «آر.إم.تي» و«تي.إس.إس.إيه»، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضراباً كبيراً يوم الأربعاء.

وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة، بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.

ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حالياً 9.4 في المئة. ويتوقع أن يتسبب الإضراب في "اضطراب كبير" في حركة القطارات طوال يوم أمس وصباح اليوم الأحد، وفقاً لتقديرات شركة "نتوورك ريل" التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

وألغيت تقريباً الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلاً للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنكلترا إضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنكلترا وشمال شرق إنكلترا وإدنبره.

وتخطط نقابة «إيه.إس.إل.إي.إف» لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس/ آب المقبل.

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إضراب واسع النطاق يعطل حركة القطارات في بريطانيا