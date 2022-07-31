الوسيط الامريكي يعلق على فيديو حزب الله بشأن منصات الغاز الصهيونية

العالم - لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الاعلام الحربي التابع لـحزب الله فيديو يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية، وبعث برسالة عنوانها: في المرمى.. اللعب بالوقت غير مفيد، بالتزامن مع بدء الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين اليوم.

في رسالة تؤكد جهوزية المقاومة لصد محاولات الاحتلال استباحة حقوق لبنان النفطية، نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد مصورة لمحطة كاريش تم رصدها من مسافة تسعين كليومترا باجهزة متطورة.

كما تظهر في الشريط المصور مشاهد لسفينتي الحفر والانتاج اللتين استقدمهما الاحتلال الى محيط منصة كاريش.

