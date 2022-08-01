الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شرف الدين مستمر بخطة إعادة النازحين وأرسل طلبا رسميا لزيارة دمشق 

شرف الدين مستمر بخطة إعادة النازحين وأرسل طلبا رسميا لزيارة دمشق 
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين، الى أنه مستمر بخطة الوزارة لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

العالم - لبنان

وأشار شرف الدين في حديث تلفزيوني، الى ان الزيارة الرسمية الى دمشق كان يفترض دعمها من رئيس حكومة تصريثف الأعمال نجيب ميقاتي وأن يتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء السوري لهذا الشأن.

واكد انه ارسل طلبا رسميا لزيارة دمشق عبر سفارتها في بيروت لهذا الغرض وأنتظر الرد.

ولفت شرف الدين في تصريحه الى أنه بالإجتماع الأخير للجنة الوزارية الموكلة بقضية إعادة النازحين، اتفق على التكتم على الخطوات التي سوف يتم القيام بها، وهذا الحل لا يكون بالمبارزات الإعلامية والبحث جار مع المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.

روابط ذات صلة

وزير لبناني: مفوضية اللاجئين ترفض عودة النازحين إلى سوريا

وزير المهجرين اللبناني يزور دمشق لبحث وضع النازحين السوريين

وزير المهجرين بلبنان: غير قادرين على تحمل أعباء النازحين السوريين

شرف الدين يؤكد عدم قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب

الاطار التنسيقي يحدد موقع وموعد انطلاق تظاهرات انصاره اليوم

موقف مُشرّف للعشائر العراقية من القضية الفلسطينية

قيادي في الجهاد الاسلامي: المقاومة قادرة على إحراز صفقة تبادل تشفي صدور شعبنا

شرف الدين مستمر بخطة إعادة النازحين وأرسل طلبا رسميا لزيارة دمشق 

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم : الساعات المقبلة حساسة للعملية السياسية العراقية