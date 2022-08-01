شرف الدين مستمر بخطة إعادة النازحين وأرسل طلبا رسميا لزيارة دمشق 

العالم - لبنان

وأشار شرف الدين في حديث تلفزيوني، الى ان الزيارة الرسمية الى دمشق كان يفترض دعمها من رئيس حكومة تصريثف الأعمال نجيب ميقاتي وأن يتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء السوري لهذا الشأن.

واكد انه ارسل طلبا رسميا لزيارة دمشق عبر سفارتها في بيروت لهذا الغرض وأنتظر الرد.

ولفت شرف الدين في تصريحه الى أنه بالإجتماع الأخير للجنة الوزارية الموكلة بقضية إعادة النازحين، اتفق على التكتم على الخطوات التي سوف يتم القيام بها، وهذا الحل لا يكون بالمبارزات الإعلامية والبحث جار مع المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.