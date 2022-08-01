الوسيط الامريكي لترسيم الحدود البحرية يعرب عن تفاؤله بالمباحثات

العالم - لبنان

وقال هوكشتين لدى مغادرته بعبدا إنه «ممتنّ للرئيس عون على الاجتماع مع الرؤساء وأنا متفائل جداً للوصول إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة».



بدوره، أكد بو صعب أنّ «الأجواء كانت إيجابية، والجميع خرج مرتاحاً من اللقاء ولم يطرح هوكشتين علينا تقاسم الثروات ولبنان جدد المطالب ببلوكاته كاملةً».



وأشار إلى أنّ «الفجوة ضاقت والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكشتين مع جواب إلى بيروت ستكون قصيرة».



من ناحيته، قال اللواء ابراهيم خلال مغادرته قصر بعبدا: «كل شي منيح».



وبعد الاجتماع، انتقل هوكشتين إلى وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عبد الله بو حبيب، ليغادر بعدها من دون الإدلاء بأيّ تصريح.