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عقب اجتماع بعبدا..

الوسيط الامريكي لترسيم الحدود البحرية يعرب عن تفاؤله بالمباحثات

الوسيط الامريكي لترسيم الحدود البحرية يعرب عن تفاؤله بالمباحثات
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

«متفائل جداً» بهاتين الكلمتين اختصر الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتين، حصيلة الاجتماع الموسّع مع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، بحضور السفيرة الأميركية، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة إلى الوفد المرافق.

العالم - لبنان

وقال هوكشتين لدى مغادرته بعبدا إنه «ممتنّ للرئيس عون على الاجتماع مع الرؤساء وأنا متفائل جداً للوصول إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة».

بدوره، أكد بو صعب أنّ «الأجواء كانت إيجابية، والجميع خرج مرتاحاً من اللقاء ولم يطرح هوكشتين علينا تقاسم الثروات ولبنان جدد المطالب ببلوكاته كاملةً».

وأشار إلى أنّ «الفجوة ضاقت والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكشتين مع جواب إلى بيروت ستكون قصيرة».

من ناحيته، قال اللواء ابراهيم خلال مغادرته قصر بعبدا: «كل شي منيح».

وبعد الاجتماع، انتقل هوكشتين إلى وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عبد الله بو حبيب، ليغادر بعدها من دون الإدلاء بأيّ تصريح.

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