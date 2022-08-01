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سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران بعد تعرض مدن وقرى للسيول

سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران بعد تعرض مدن وقرى للسيول
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت سوريا تضامنها مع إيران بعد تعرض العديد من المدن والقرى فيها لسيول وفيضانات جارفة ، معربة عن الثقة بقدرة حكومتها وشعبها على تجاوز هذه المحنة الأليمة.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان : تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن تضامنها مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة بعد الأنباء المؤسفة عن السيول والفيضانات الجارفة التي ضربت العديد من المدن والقرى والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتوجهت الوزارة بأحر التعازي إلى حكومة وشعب إيران الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودة المفقودين إلى عائلاتهم.

وأضافت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية على ثقة كاملة بأن إيران حكومة وشعباً قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة.

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