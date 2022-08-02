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اللواء سلامي لقادة الحرب الناعمة في البلاد: إفضحوا العدو عبر الفضاء الإلكتروني

اللواء سلامي لقادة الحرب الناعمة في البلاد: إفضحوا العدو عبر الفضاء الإلكتروني
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران "اللواء حسين سلامي" مخاطبا قادة المواجهة ضد الحرب الناعمة، "إفضحوا الأعداء على صعيد الفضاء الإلكتروني".

العالم- ايران

جاء ذلك خلال كلمة "اللواء سلامي" أمام حشد من قوات التعبئة الشعبية المشاركة في "مناورة المجاهدين ونشطاء الفضاء الإلكتروني والإعلامي"، بمرقد الإمام الخميني (رض) في طهران اليوم.
وأضاف: "لو كانت قوات تعبئة مخلصة وحازمة وتواقة للتضحية من أمثالكم إلى جانب انصار الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء، لتغيرت معادلات الواقعة إلى صورة أخرى."
وتابع اللواء سلامي: "أنتم أيها المجاهدون لدى قوات التعبئة، تمكنتم من إحباط سياسات العدو في ساحات المواجهة الحقيقية والافتراضية أيضا".
ونوه القائد العام للحرس الثوري، بتعاظم جبهة المقاومة، قائلا:" أنظروا ماذا يحدث اليوم في منطقة البحر المتوسط، وشاهدوا كيف ينادي سيد المقاومة في لبنان للجهاد ضد الصهاينة، ليشيدوا اليوم الجدران الشاهقة حول كيانهم المزيف والذي سيبقى أهون من بيت العنكبوت أمام قوة المقاومة".

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