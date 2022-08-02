الكاظمي يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار

العالم - العراق

وقال ناظم خلال مؤتمر اعقب جلسة مجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي والحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه".

وأضاف إن "الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهي على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة".

وعن قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم أوضح إن "مجلس الوزراء استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية التركية وقرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على هذه الحدود".

وتابع إن " مجلس الوزراء قرر بيع أكثر من 58 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، وقرر أيضاً تخويل أمانة بغداد بتنفيذ مشاريع في العاصمة بكوادرها الخاصة".

بدوره أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن "مجلس الوزراء قرر تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني وأيضاً تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25".