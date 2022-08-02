الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار

الكاظمي يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أبرز قرارات مجلس الوزراء والمواقف الحكومية التي خرجت بها جلسة اليوم، فيما كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن قرارين يخصان المنتخب الوطني وخليجي 25 في البصرة.

العالم - العراق

وقال ناظم خلال مؤتمر اعقب جلسة مجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي والحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه".

وأضاف إن "الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهي على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة".

وعن قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم أوضح إن "مجلس الوزراء استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية التركية وقرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على هذه الحدود".

وتابع إن " مجلس الوزراء قرر بيع أكثر من 58 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، وقرر أيضاً تخويل أمانة بغداد بتنفيذ مشاريع في العاصمة بكوادرها الخاصة".

بدوره أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن "مجلس الوزراء قرر تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني وأيضاً تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25".

روابط ذات صلة

العراق: بارزاني يجدد دعوته لحوار الفرقاء في اربيل داعما مبادرة الكاظمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. تطورات زيارة بيلوسي لتايوان عسكرية أم تسووية؟مقتل الظواهري توظيف أمريكي لأغراض حزبية وانتخابية

تعديل على مكان الاعتصام المفتوح لانصار التيار الصدري

الكاظمي يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار

"حماس": استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة جرائم بحق الإنسانية

الاحتلال يجري مناورة بحرية مشتركة مع الأسطول الأمريكي في البحرين

تظاهرات مناهضة لـ"قسد" عقب خطفها طفلين من ريف دير الزور