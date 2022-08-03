اكتمال تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتكمل مسارها إلى لبنان

العالم - تركيا
وأمس، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، ورست في المكان المخصص لها.
وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى لبنان.
وفي 22 تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.