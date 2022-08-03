اكتمال تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتكمل مسارها إلى لبنان

العالم - تركيا

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا إلى مدخل ​مضيق البوسفور​ في إسطنبول، ورست في المكان المخصص لها.

وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى ​لبنان​.

وفي 22 تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا و​الأمم المتحدة​.