الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هل رضخ الاحتلال لتهديدات السيد نصرالله؟

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية عادل شديد، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى بث اجواء ايجابية باشاعة التوصل الى اتفاق سريع حول ترسيم الحدود البحرية يضمن للاسرائيلي واللبناني استخراج النفط والغاز.

خاص بالعالم

وقال شديد في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذا يعني ان تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، ويبدو من خلال تجارب المفاوضات الاسرائيلية مع الفلسطينيين والاطراف العربية الاخرى، ان اسقاطها في هذه المرة مسألة صعبة، بل مستحيلة، خاصة هذا التحويل الكبير في الموقف والخطاب الاسرائيلي ازاء الموضوع وكأنه قد طوى شوطاً طويلاً، يؤكد ان ما بناه الاحتلال الاسرائيلي على فرضيات حين ذهب باتجاه استخراج الغاز، ثبتت انها كانت خاطئة باعتبار ان الوضع الداخلي في لبنان لا يسمح لحزب الله بترجمة تهديدات السيد نصرالله او ان ايران ومحورها ليسوا معنيين في هذا الوقت باتجاه الذهاب الى المواجهة.

واوضح شديد، ان الاسرائيلي تبين العكس له تماماً، و تبين انه حتى القراءة الاسرائيلية كانت خاطئة ومغلوطة تماماً، وهذا ما يضرب مصداقية المنظومة الامنية والاستخباراتية في كيان الاحتلال التي تدعي ليلاً ونهاراً انها تعرف التفاصيل وبناء على ذلك ترفع التقارير والتوصيات للمستوى السياسي الاسرائيلي.

واضاف شديد، ان هذا التحول بالخطاب الايجابي لاغلبية المسؤولين الاسرائيليين، يعني ان كيان الاحتلال رضخ لتهديدات السيد نصرالله وتحديداً في موضوع الوقت وما يخص ببداية ايلول، معتبراً ان المقصود من تسريب التوصيات الامنية الى الحكومة الاسرائيلية بان حزب الله ليس فقط قادر على منع الاستخراج الاسرائيلي والقدرة على استهداف كل حقوق الغاز في البحر المتوسط كحقل كاريش وما بعده، انما ايضاً شل الحركة البحرية والنقل البحري والسفن التجارية، من اجل تهيئة الرأي العام الاسرائيلي للقبول بما ستضطر فعله الحكومة الاسرائيلية بتوقيع الى اتفاق مع لبنان.

وكان تقرير للقناة 13 الإسرائيلية قد اشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إرجاء عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أن أجزاء منه تقع في المنطقة المتنازع عليها، إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر المقبل، والذي كانت قد حددته السلطات الإسرائيلية بالتوافق مع شركة التنقيب.

روابط ذات صلة

السيد نصرالله يكشف عن خطة أميركية في لبنان

السيد نصرالله: اليوم أعظم تمثل للشيطان هي الولايات المتحدة و"إسرائيل"

السيد نصر الله:سنمنع العدو من إستخراج النفط ولو أدى ذلك الى حرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل رضخ الاحتلال لتهديدات السيد نصرالله؟

السعودية توافق على تحليق أسطول شركة طيران "إسرائيلية" في أجوائها

اليمن.. حجم نهب المرتزقة لإيرادات النفط والغاز يكفي لدفع مرتبات 7 أشهر

شاهد بالفيديو.. ما هي المعادلة الجديدة التي ارساها السيد نصرالله مع واشنطن؟

العامري يعلن موقفه من دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة

قرار أممي ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب في مدرسة عامة