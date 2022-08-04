الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاووق: رسالة فيديو حزب الله واضحة للعدو "الإسرائيلي"

الشيخ قاووق: رسالة فيديو حزب الله واضحة للعدو
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية قبل أيام، هو رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي أن المقاومة استعدت وجهزت الصواريخ التي تطال كاريش وما بعد كاريش.

العالم_لبنان

وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الحزب في مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان ، قال قاووق: لو علم قادة العدو الإسرائيلي ماذا أعدت المقاومة للمنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية النفطية والغازية والعسكرية، لما ناموا الليل.

ولفت إلى أن اللبناني كان ينتظر ويستجدي الأميركي، أما الآن فالمعادلة تغيرت، حيث إنه بمعادلة المقاومة، صار الإسرائيلي ينتظر ويستجدي الأميركي، وقد صرح في هذا الإطار رئيس حكومة العدو علنا وطلب من أميركا العمل على اتفاق سريع مع لبنان حول ترسيم الحدود، لأنهم يخشون قدرة المقاومة، ويصدقون وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

روابط ذات صلة

السنوية الثانية لانفجار المرفأ... والعدالة غائبة

حركة الأمة: لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد حقوق حدوده

جبهة العمل الإسلامي تحيي تصدي كتيبة جنين للعدوان الصهيوني

لبنان.. الوعود الاميركية الكاذبة وكيفية التعامل معها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخطط صهيوني لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد

حل مجلس النواب العراقي بدعوة من مقتدى الصدر

رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الامريكي

صحيفة: واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية بعيدة المدى شرق مضيق تايوان

الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية