فلتان أمني في الأحياء القريبة من القدس المحتلة

العالم – غياهب الكيان

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على أزمة الثقة بجيش الاحتلال الاسرائيلي التي يعيشها الصهاينة والرعب الذي ينتابهم في حال اندلاع حرب دفعا بفكركة وضع خطط للهروب الكبير الى خارج الكيان كشراء جزر أو مناطق خارج فلسطين المحتلة يلجؤون اليها.

وحول ارادة الصهاينة الهرب من فلسطين المحتلة في حال اندلاع حرب حتى الى الاسكا وما يعبر ذلك، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة، انه ذلك يعبر بحالة أساسية عن حالة القلق الداخلي والقلق الوجودي الذي ارتد على داخل الكيان نتيجة التهويل ونتيجة التصريحات الكبيرة من قبل الكيان بالتهديد.

وبحث برنامج"غياهب الكيان"، في الفلتان الأمني داخل الكيان الاسرائيلي حيث تعيش مناطق كثيرة في الكيان انفلاتا أمنيا غير مسبوق ومنها ما تعيشه منطقة بالقرب من القدس المحتلة التي يعيش فيها الصهاينة حال رعب وخوف مع مسلسل الجرائم والاعتداءات اليومية.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان"قصة الفلتان الأمني في جنوب الكيان وعبوة ناسفة زرعت في مطعم اسرائيلي اكتشفت قبل لحظات من انفجارها الذي كان سيؤودي الى سقوط قتلى وضحايا كثيرين.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى التسيب الأمني في الكيان الاسرائيلي الذي يضرب مناطق كثيرة لاسيما انتشار ظاهرة سرقة الحقول والمزروعات في موسم الصيف.

كما القى البرنامج الضوء على الغلاء في الاسعار الذي يكوي الصهاينة ويحول غالبيتهم الى فقراء ومعدمين لا يتمكنون من الحصول على قوت يومهم وهو ما يتبين من الارتفاع اليومي لارتفاع السلع الاساسية.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" موضوع تزايد جرائم الاحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين في المناطق المحتلة بشكل كبير وهو ما كشفته احصاءات اسرائيلية جديدة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان" نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6294318