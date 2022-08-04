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تشاهدون الليلة في بانوراما..

فيينا وجولة جديدة من مشاورات إلغاء الحظر.. ومناورات صينية في محيط تايوان

فيينا وجولة جديدة من مشاورات إلغاء الحظر.. ومناورات صينية في محيط تايوان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة لقاء كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني المنسق الأوروبي إنريكي مورا في فيينا في إطار جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر.

العالم - بانوراما

وبحث الجانبان الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، كما التقى باقري كني عددا من أعضاء الفرق المشاركة في المحادثات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وذلك في إطار أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

من جهتها نددت تايوان بالمناورات وقالت إن القوات الصينية أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بها مضيفة ان العملية تعتبر تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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