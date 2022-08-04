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الحصار لن يجلب الأمن للكيان...

الجبهة الشعبية تدين تشديد سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة

الجبهة الشعبية تدين تشديد سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق معابره "لن يجلب الأمن لكيان الاحتلال".

العالم ـ فلسطين

وأدانت "الشعبية"، في تصريح مكتوب، اليوم الخميس، "تشديد سلطات الاحتلال لحصارها على قطاع غزة، من خلال إغلاق معابر ومنافذ القطاع المحاصر منذ 16 عامًا".

وأكدت أنَّ "سياسة الإغلاق، والتجويع، وتعزيز الحصار، لن تجلب الأمن والأمان للاحتلال"، مشيرةً إلى أنَّ "شعبنا لن يسمح باستمرار هذه السياسة العدوانية".

وشددت على أن "المقاومة لن تخفت أو تتراجع أمام إمعان الاحتلال في حصار أبناء شعبنا، واتخاذه إجراءات عقابية جماعية بحق أهالي قطاع غزة".

وطالبت الجبهة الشعبية "الجهات ذات العلاقة بالقيام بكل الإجراءات والخطوات التي تضمن التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، بما يضمن تخفيف هذه الإجراءات العدوانية، وصولاً إلى رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة".

وتواصل سلطات الاحتلال، لليوم الثالث، إغلاق معبري كرم أبو سالم -المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة،- وبيت حانون "إيرز" -المخصص لحركة الأفراد-.

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