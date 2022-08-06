إيران تدين بقوة التفجيرات الإرهابية في كابول

العالم - ايران

وأعرب كنعاني عن أسفه وتأثره العميق لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء في التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الجمعة السابع من محرم في كابول ، وأدان بقوة هذه الهجمات الإرهابية.

وعبر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة ، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، وقال إن المتوقع من السلطة الحاكمة في أفغانستان ان تتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية نظرا لحضور المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في المساجد.

يذكر ان 10 اشخاص استشهدوا واصيب 18 آخرون نتيجة عدة تفجيرات ارهابية متتالية وقعت في كابول.