السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تدين بقوة التفجيرات الإرهابية في كابول

إيران تدين بقوة التفجيرات الإرهابية في كابول
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بقوة التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الجمعة في مدينة كابول.

العالم - ايران

وأعرب كنعاني عن أسفه وتأثره العميق لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء في التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الجمعة السابع من محرم في كابول ، وأدان بقوة هذه الهجمات الإرهابية.

وعبر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة ، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، وقال إن المتوقع من السلطة الحاكمة في أفغانستان ان تتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية نظرا لحضور المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في المساجد.

يذكر ان 10 اشخاص استشهدوا واصيب 18 آخرون نتيجة عدة تفجيرات ارهابية متتالية وقعت في كابول.

روابط ذات صلة

انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابل و'داعش' تعلن مسؤوليتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

إيران تدين بقوة التفجيرات الإرهابية في كابول

العميد قاآني: سنرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الاميركي والكيان الصهيوني 

شاهد بالفيديو.. شاهد كيف امطرت المقاومة الفلسطينية تل أبيب بالصواريخ

هل تنتهز أمريكا فرصة فيينا وتعود للإتفاق النووي؟

هنية يبحث مع مصر وقطر التصعيد الصهيوني في غزة