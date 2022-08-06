وينسلاند: لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأية هجمات ضد المدنيين في غزة

العالم-فلسطين

وقال وينسلاند في بيان صدر عنه، الليلة الماضية، "أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في هذه الضربات، ونرى لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأية هجمات ضد المدنيين."

وحذر من خطورة التصعيد المستمر، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف أن التقدم المحرز في فتح غزة تدريجيا منذ نهاية التصعيد في أيار/مايو مهدد بالتراجع، ما يؤدي إلى احتياجات إنسانية أكبر في وقت تتعرض فيه الموارد العالمية لضغوط، ولن يكون الدعم المالي الدولي لجهود إنسانية متجددة في غزة متاحا بسهولة.

وأكد وينسلاند أن الأمم المتحدة منخرطة بشكل كامل مع جميع الأطراف المعنية في محاولة لتجنب المزيد من الصراع الذي قد يكون له عواقب وخيمة خاصة على المدنيين.

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان 10 اشخاص من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات استشهدوا خلال هذه الغارات واصيب 55 اخرون.