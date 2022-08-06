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الجهاد الاسلامي: الاحتمالات مفتوحة امام سرايا القدس لردع الاحتلال

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، ان فصائل المقاومة الفلسطينية اخذت منذ ارتكاب الجريمة الغادرة لكيان الاحتلال الاسرائيلي باغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري، قراراً استراتيجياً وبأجماع وطني فلسطيني للرد على هذه الجريمة.

خاص بالعالم

وقال سلمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان صواريخ المقاومة وصواريخ سرايا القدس تفجر ينابيع الحرية وتؤكد على الرد والانتقام من هذا العدو، حيث امطرت الاراضي المحتلة وسط تل ابيب وكل مستوطنات غلاف قطاع غزة بالصواريخ.

واوضح سلمي، ان المقاومة اكدت انها لن تمرر هذه الجريمة، وان الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية الكاملة وسيدفع ثمن جرائمه التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً الى ان الاحتمالات مفتوحة امام قوى المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لردع الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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