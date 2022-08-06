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ليبيا تكثف الجهود لتوحيد المؤسسة الأمنية

ليبيا تكثف الجهود لتوحيد المؤسسة الأمنية
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

سرب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، أمس، معلومات عن إصداره قرارا، باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي «بحل كل الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات، والبالغ عددها 15 غرفة عسكرية».

العالم - ليبيا

وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، عن التعليق على هذا القرار، الذي لم يعلنه المجلس رسميا عبر منصاته الإعلامية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام محلية نشرت صيغة شبه موحدة للخبر، من دون أي تأكيد رسمي.

ونقلت عن مصدر بالمجلس أن هذا الإجراء «يأتي في إطار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وضبط عملها بالشكل الصحيح». مبرزة أن المستهدف الرئيسي من هذا القرار هو أسامة جويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» منتهية الصلاحية، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية .

وشن جويلي هجوما حادا على المجلس الرئاسي قبل يومين، واتهمه بارتكاب أخطاء كارثية بشأن المؤسسة العسكرية، وقال إن المجلس «يفتقد القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة».

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ليبيا تكثف الجهود لتوحيد المؤسسة الأمنية