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قائد حرس الثورة الاسلامية يبحث مع النخالة سبل تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ودعمها

قائد حرس الثورة الاسلامية يبحث مع النخالة سبل تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ودعمها
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وبحث معه العدوان الاسرائيلي على غزة وسبل تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ودعمها .

العالم - ايران

وأكد اللواء سلامي أن رد المقاومة الفلسطينية السريع على جرائم العدوان ينبئ بأن المقاومة تدشن مرحلة جديدة من القوة وأن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهضا.

وقال إن مسؤولو الكيان الصهيوني المتشددون كباراك ونتنياهو وبينيت يقرون اليوم بعجز الكيان ويتحدثون عن زواله قريبا.

واشار اللواء سلامي الى قدرات الكيان الصهيوني تتجه نحو الانهيار والزوال ولا عودة عن ذلك وتحرير القدس الشريف قريب جدا بفضل الله جل وعلا.

هذا وثمن زياد النخالة خلال اللقاء الدعم الذي تقدمه ايران للمقاومة الفلسطينية مؤكدا أن صمود ايران بوجه أميركا والصهاينة رفع من معنويات المجاهدين الفلسطينيين.

يتبع ..

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قائد حرس الثورة الاسلامية يبحث مع النخالة سبل تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ودعمها

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