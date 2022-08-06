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مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قُتل 13 شخصا وأصيب 22 آخرون في انفجار وقع في منطقة بول سوخته في العاصمة الأفغانية كابول.

العالم- أفغانستان

وحسب وكالة سبوتنيك إن "13 قتيلا و22 مصابا سقطوا إثر انفجار في منطقة بول سوخته" اليوم السبت.

وأضافت أن "عددا من المصابين نُقل إلى مستشفى الفردوس القريب من منطقة الانفجار، فيما نُقل عدد آخر إلى مستشفى طوارئ كابول في سيارات الإسعاف والشرطة".

وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الجمعة، "مقتل 8 مدنيين فيما أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين إثر انفجار كبير وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول."

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد بدران، إن "الانفجار استهدف تجمعا من الطائفة الشيعية التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء، موضحا أن الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة في العاصمة وسبب خسائر كبيرة في الأرواح وحطم شرفات عدد من المنازل والعربات التي كانت تصطف في المنطقة".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت سابق، "مسؤوليته عن الانفجار وهدد باستهداف المزيد من المسيرات الحسينية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة".

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