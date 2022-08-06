شاهد.. الوحدة من مقدسات المقاومة في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال الحلبي في حديث لقناة العالم الإخبارية، خلال التغطية المباشرة حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة، إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول بأن يجعل غزة تخضع له، وكل محاولاته البائسة باءت بالفشل.

واضاف، أن الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه الراهن على قطاع غزة يهدف لايجاد وخلق الانقسام داخل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا الى أن الاحتلال لم ولن ينجح في ايجاد الانقسام صف المقاومة الفسطينية في قطاع غزة لأن وحدة فصائل المقاومة في القطاع هي من المقدسات الاساسية لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد أن عامل الصمود والتحمل لدى قطاع غزة هائل في قيمته وقدرته ولا يستطيع الإحتلال مهما قصف أن يهز هذا التحمل والصمود، مشيرا الى أن عامل التحمل لدى المستطوطنين عندما تتساقط عليهم صواريخ المقاومة في أضف درجاته ولا يستطيعون الصمود لوقت طويل كما حال غزة.

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