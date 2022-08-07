مراسل العالم: الضفة تشهد حالة غليان واشتباكات مستمرة

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: انه لايمكن السيطرة على الوضع بالضفة الغربية لانها منطقة مواجهة مفتوحة، واصبح الاشتباك بالضفة الغربية عصي على السيطرة عليه.

واعتبر مراسلنا، انه لايمكن عزل الفصائل عن بعضها، وهناك تظاهرات ومسيرات دعت اليها الفصائل الفلسطينية.

هذا وقد ارتفعتْ حصيلةُ ضحايا العدوانِ الإسرائيلي على قطاع غزة الى 32 شهيداً، بينهم 8 اطفال، وأكثرَ من 253 جريحاً، بينَهم حالات خطرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاعَ عددِ الضحايا بعدَ انتشالِ ثمانيةِ شهداء من تحتِ أنقاضِ منزلٍ سكني في رفح جنوبيَ القطاع، بينَهم خالد منصور قائدُ المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناحِ العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وتجددت فجر اليوم الغارات الإسرائيلية على غزة، في حين لا يتوقف الطيران الحربي عن التحليق في سماء القطاع.

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