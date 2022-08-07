مجزرتان مروعتان في اليوم الثالث من العدوان علی غزة

العالم - فلسطين

وزارة الصحة في غزة عزت هذه الزيادة الی اقتراف جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين جديدتين الاولی في مخيم جباليا خلفت 6 شهداء معظمهم من الاطفال وأكثر من 20 جريحاً والثانية في رفح عندما دمرت غارة اسرائيلية مبنی سكنيناً مكوناً من 3 طوابق علی رؤوس ساكنيه بدون أي سابق انذار ما أدی الی سقوط شهداء وجرحی بينهم قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي خالد منصور المطلوب لدی الاحتلال الاسرائيلي.

ويأتي استشهاد منصور في اطار استهداف الاحتلال لقادة المقاومة بحسب رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الاسرائيلي والتي بدأت جولة جديدة منها باغتيال القيادي في سرايا القدس، تيسير الجعبري واستهداف منزل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل ما أدی الی استشهاد نحله وسيدتين وطفل في منزلين مجاورين بالاضافة الی الجرحی.

هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الاغتيالات يبدو انها لم تنتهي سريعاً مع اعلان جيش الاحتلال مواصلة عدوانه بضعة أيام اخری حيث جدد غاراته علی أرجاء غزة مستهدفاً المنازل والاراضي والمواقع بينما لايتوقف الطيران الحربي عن التحليق في سماء القطاع.