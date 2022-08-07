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أكاديمي إماراتي يهاجم مواطنيه السياح في فلسطين المحتلة

أكاديمي إماراتي يهاجم مواطنيه السياح في فلسطين المحتلة
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، مواطنيه الذين يذهبون إلى فلسطين المحتلة بغرض السياحة.

العالم - الإحتلال

وغرد عبد الله: "تحدثت منابر إعلامية هذا الأسبوع عن تعرض سائحين من الإمارات لاعتداء وحشي من الشرطة الإسرائيلية للاشتباه بأنهما من جماعات إرهابية".

وتابع: "السائح الإماراتي العاقل لا يزور أرضا فلسطينية مسروقة ليعرض نفسه لمواقف حاطة بالكرامة، حتى بحجة زيارة القدس، فهناك فتوى من مفتي القدس: يخون كل من يزور القدس".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء الثلاثاء الماضي، إماراتيين في أعقاب إطلاق نار وقع وسط "تل أبيب" على خلفية جنائية.

واعتقد إسرائيليون أن حادثة إطلاق النار هي عملية فلسطينية، وشعر الإماراتيان بالخوف، وحاولا الفرار من المكان. إلا أن المستوطنين أوقفوهما، ثم جرى التحقيق معهما في الشرطة.

وأفرجت شرطة الاحتلال عن الإماراتيَّيْن، بعد أن تبين أن لا علاقة لهما بإطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام فيديو يظهر قيام أحد عناصر الاحتلال وهو يكبل أحد الإماراتيين، الذي كان ممددا على الأرض.

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