اليوم الثالث من قصف المستوطنات الاسرائيلية

العالم - فلسطين

في ثالث أيام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة دوت صافرات الانذار في محيط مدينة القدس المحتلة وتل أبيب ومنطقة النقب الغربي، ومستوطنات غلاف غزة لتعلن سرايا القدس فوراً قصفها المستوطنات إضافة الى سديروت والنقب برشقة صاروخية ثقيلة رداً على اغتيال قائدها الميداني 'خالد منصور'.

وفي الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات مكثفة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب مداهمة منازلهم في مختلف مناطق الضفة وبينهم القيادي نصر العمور في قرية العنزا والكادر بسام ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين ليبدأ بعد ذلك باعتقال المواطنين، واحد وعشرون مواطناً تم اعتقالهم في عدة مناطق بالضفة منهم الطالبة دينا نايف جرادات العشرينية من حي المراح.

وفي الاراضي المحتلة قالت وسائل إعلام عبرية إن القبة الحديدية في القدس تصدت لقذائف صاروخية وتمكنت من اسقاط عدد من الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة حيث تم سماع دوي انفجار دون انطلاق صافرات الإنذار في منطقة المالحة كما تم سماع صوت انفجارين في محيط منطقة أبو غوش شمال غرب القدس.

رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد قال ان العمليات العسكرية سوف تستمر وفقا للظروف واضاف ان قواته ستتصرف بطريقة مركزة، فيما أصدر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس خلال جلسة مشاورات أمنية مع رئيس الأركان الجنرال أفيفي كوخافي أمراً بمواصلة النشاطات الهجومية ضد حركة الجهاد الإسلامي. وقال إن قادة حركة الجهاد الاسلامي في الخارج سيدفعون الثمن وأمر بمواصلة استهداف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لسرايا القدس.