الاتفاق على تهدئة في غزة بتحقيق مطالب 'الجهاد' كاملة

العالم - فلسطین

وأكدت المصادر الاتفاق على تهدئة في القطاع، مشيرةً إلى أنّ الإعلان سيكون في الساعات المقبلة.

الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها: "في ضوء البيان الصادر عن الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن وقف إطلاق النار بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس وبعد التشاور تؤكد ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، وتعلن وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني".

ووجهت الحركة "التحية لجماهير شعبنا البطل ولأسرانا الميامين ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بالجرحى والمصابين، وندعو بالرحمة لشهدائنا العظام الذين قدموا دماءهم دفاعاً عن الحق".

وأكدت أنّ "مجاهدينا سيحملون الراية من بعد قادتهم الشهداء الشيخ المجاهد الشهيد تيسير الجعبري، والأخ المجاهد خالد منصور وكل الشهداء المجاهدين الأبرار".

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية إنّ وقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 11:30 من مساء اليوم.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إنه "تم التوصل قبل قليل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة، بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة".

بدوره، أكد الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية، أحمد عبد الرحمن، للميادين، أنّ "الذي أخّر التهدئة هو تنصّل العدو من تنفيذ المطالب"، منبّهاً إلى ضرورة "الحذر لأنّ العدو الإسرائيلي غدّار".

وأضاف عبد الرحمن أنّ "الصواريخ مرّت من فوق مطار بن غوريون، وهناك خسائر كبيرة لدى العدو الكاذب"، مشيراً إلى وجود "إصابات وحرائق في كل المستوطنات الإسرائيلية".

وتابع أنّ "سرايا القدس صعّدت ودفعت العدو إلى الذهاب إلى التهدئة"، لافتاً إلى أنّ "سرايا القدس فرضت معادلة كل الساحات".

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، في وقتٍ سابق اليوم، إنّ "الوساطات التي تجري تسعى إلى إنقاذ الكيان الصهيوني"، مؤكّداً أنّه "لم نقبل بأي وساطة لا تؤكد حقنا في الدفاع عن شعبنا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إنّ "ما مرّ على المستوطنات في غلاف غزة اليوم كان جنونياً"، و"كان استثنائياً في إطلاق صليات الصواريخ".

وبدأت "سرايا القدس"، الجمعة، عملية رد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدواناً على قطاع غزّة الجمعة.