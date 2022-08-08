السفارة الإيرانية في كابول تندد بالتفجيرات الأخيرة في أفغانستان

العالم - إیران



وفي البيان الذي نُشر على حساب السفارة الایرانیة في كابول على تويتر أمس الأحد، أدانت السفارة، بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المشاركين في مراسم العزاء الحسيني عليه السلام، وذكّرت بمسؤولية جماعة طالبان الحاكمة في أفغانستان في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وقبل يومين، استشهد 13 شخصاً وأصيب 22 آخرون، إثر انفجار وقع في منطقة بول سوخته في العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت يوم الجمعة الماضي، استشهاد 8 مدنيين، فيما أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً آخرين إثر انفجار كبير آخر وقع غربي كابول.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زادران، إنّ "الانفجار استهدف تجمعاً من الشيعة التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء"، موضحاً أنّ "الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة بالعاصمة وسبب خسائر كبيرة في الأرواح وحطم شرفات عدد من المنازل والعربات التي كانت تصطف في المنطقة".

وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي في وقت سابق، مسؤوليته عن الانفجار، مهدداً بـ"استهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة".