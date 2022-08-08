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قلق إسرائيلي من تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية بعد عدوانه على غزة

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر نزيه منصور النائب السابق في البرلمان اللبناني ان ما قاله الصهيوني فيما حصل أمس في عدوانه اثبت ان منظمة الجهاد الاسلامي وخاصة باللقاء الأخير ما بين امين عام الجهاد الاسلامي مع القيادة الايرانية دفعت بالعدو لاختبار هذه المنظمة التي اثبتت قدرتها على مواجهة الكيان الصهيوني، رغم ما يملك من امكانات عسكرية ومادية ودعم اعلامي وسياسي عالمي.

العالم العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار منصور الى أن حركة الجهاد الاسلامية اسقطت القوة التي لا تقهر كما فعلت المقاومة الاسلامية في لبنان.

ولفت منصور الى القلق الصهيوني من تعاظم قدرات المنظمات الفلسطينية، سواء أكانت الجهاد او كانت حماس او فصائل فلسطين المعارضة، حيث هنالك شرخ ما بين المنظمات الفلسطينية الا أن الوحدة تتجلى في هذا الامر وتصاب معظم المدن الصهيونية وخاصة الاماكن الاستراتيجية كمطار بون غورويون.

وسلط البرنامج الضوء على متابعة الاعلام الاسرائيلي العدوان على غزة وناقش رد المقاومة الذي طال تل أبيب ومدنا أخرى وبحث في تداعياتها ودلالتها.

ومن جهة أخرى استمرت التلفزة العبرية في تسليط الضوء على تهديدات حزب الله ضمن معادلة ما بعد كاريش، وحذرت من مغبة اللعب بالنار الذي قد يؤجج حربا تتجاوز الحدود اللبنانية لتفتح على جبهات مختلفة.

على خط آخر تحدثت القناة الـ13 عن التراجع الصهيوني الرسمي عن موعد سبتمبر ايلول لاستخراج الغاز من حقل كاريش وما يحمل هذا التراجع من دلالات.

وناقش البرنامج ما حققته حركة الجهاد الاسلامي انتصارا كبيرا بمواجهتها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث تمكنت من امطار المدن الكبرى في الكيان بالصواريخ، ما دفع بالخبراء العسكريين والأمنيين الصهاينة الى الاعتراف بان الجهاد واجهت جيش الكيان الاسرائيلي على حد تعبير القناة الـ12 العبرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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