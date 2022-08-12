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حزب الله يحيي ذكرى العاشر من محرم بمسيرات حسينية في بعلبك

حزب الله يحيي ذكرى العاشر من محرم بمسيرات حسينية في بعلبك
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أحيا حزب الله ذكرى العاشر من محرم في مسيرات حسينية انطلقت من القرى المجاورة وصولاً الى مقام السيدة خولة في بعلبك شرقي لبنان حيث اقيم احتفال مركزي في باحة المقام بحضور فعاليات سياسية واجتماعية ، قيادات حزبية سياسيةو ودينية .

العالم - لبنان

والقى عضو شورى حزب الله الوكيل الشرعي في لبنان كلمة اكد فيها عدم التنازل او تضييع الحقوق من ثرواتنا النفطية .

وقال نحن في المقاومة الاسلامية وفي حزب الله باقون على العهد لن نحيد قيد أنملة عن هذا الخط ، نريد حقنا بثرواتنا تامة وغير منقوصة كما وعد سيد المقاومة السيد حسن نصرالله لن نقبل بمماطلة او بتضييع حق نحن مع قانون الدولة التي تستند الى قوة المقاومة والجيش والشعب.

واضاف، ما تنازلنا من قبل ولن نتنازل اليوم او بعد اليوم اننا شعب يحب الحياة التي نصنعها لانفسنا من خلال المقاومة ، ومن نَهَج نهج الامام الحسين لا بد سينتصر على اسرائيل هذا الكيان المؤقت وهو اوهن من بيت العنكبوت وستتحرر فلسطين وسيلتقي الامام المهدي مع السيد المسيح لاقامة الصلاة في القدس ، نراه قريباً ويرونه بعيداً .

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