حزب الله يحيي ذكرى العاشر من محرم بمسيرات حسينية في بعلبك

العالم - لبنان

والقى عضو شورى حزب الله الوكيل الشرعي في لبنان كلمة اكد فيها عدم التنازل او تضييع الحقوق من ثرواتنا النفطية .

وقال نحن في المقاومة الاسلامية وفي حزب الله باقون على العهد لن نحيد قيد أنملة عن هذا الخط ، نريد حقنا بثرواتنا تامة وغير منقوصة كما وعد سيد المقاومة السيد حسن نصرالله لن نقبل بمماطلة او بتضييع حق نحن مع قانون الدولة التي تستند الى قوة المقاومة والجيش والشعب.

واضاف، ما تنازلنا من قبل ولن نتنازل اليوم او بعد اليوم اننا شعب يحب الحياة التي نصنعها لانفسنا من خلال المقاومة ، ومن نَهَج نهج الامام الحسين لا بد سينتصر على اسرائيل هذا الكيان المؤقت وهو اوهن من بيت العنكبوت وستتحرر فلسطين وسيلتقي الامام المهدي مع السيد المسيح لاقامة الصلاة في القدس ، نراه قريباً ويرونه بعيداً .