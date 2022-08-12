أمريكا تهنئ الكويت بتشكيل حكومتها الجديدة 

العالم - الكويت

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، الخميس، برئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، عن "سوليفان"، ايصاله تهنئة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

فيما أكد رئيس الوزراء الكويتي، أن تلك التهنئة "تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية" بين الكويت والولايات المتحدة.

وفي 2 أغسطس/آب، أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ "أحمد النواف الصباح" اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح".

وفي أبريل/نيسان الماضي، استقال الشيخ "صباح الخالد الحمد" للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد"، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.

وأصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد"، في 24 يوليو/تموز الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ "أحمد النواف" رئيساً للحكومة الجديدة.

وجاء تعيينه في هذا المنصب، بعد 3 أشهر من الترقب، لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة.