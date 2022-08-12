شاهد.. الموصل تشهد اكبر تظاهرة منذ عام 2013 وهذه رسائلها

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال تغطية خاصة تظاهرات لأنصار الاطار التنسيقي واخرى للتيار الصدري في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات،: إن المتظاهرين احتشدوا في مركز مدينة الموصل تحديدا في منطقة دورة الهمام بالقرب من مرقد نبي يونس على نبينا وعليه السلام، في تظاهرة حاشدة هي الاولى من نوعها منذ عام 2013.

وأضاف أن اهم مطالب تظاهرة الموصل هي الاسراع في انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي من اجل انتخاب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة من اجل الخروج من الازمة السياسية التي يشهدها العراق.

واوضح مراسلنا، أن المتظاهرين وجهوا رسائل كثيرة من ضمنها رسالة لرئيس منطقة كردستان العراق بضروة الاسراع بإختيار مرشح لرئيس الجمهورية، وكذلك طالبوا اعضاء البرلمان العراقي ورئيس الوزاء مصطفى الكاظمي بضبط الأمن واخلاء مجلس النواب العراقي ليزاول عمله من جديد.

هذا وكان الالاف من انصار الإطار التنسيقي، بدأوا تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد.

وتم الإعلان عن موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى 'الشعب يحمي الدولة'؛ وفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف ب 'الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة'؛ وجاء في البيان دعوة للمشاركة الفاعلة للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن 'التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر.

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