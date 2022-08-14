مساعد الخارجية الايرانية يزور كابول لاجراء محادثات مع المسؤولين الافغان

العالم - ايران

وكتبت السفارة الايرانية في كابول في تغريدة على تويتر: "ان بيكدلي، مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية، يزور افغانستان الان لاجراء محادثات مع السلطات الأفغانية بشأن التعاون القنصلي ، وقوننة زيارات الرعايا الأفغان غير الشرعية إلى إيران ، وأمن الحدود المشتركة واصدار التأشيرات للراغبين بالسفر الى كربلاء خلال ايام الاربعين".

يذكر انه بعد وصول طالبان إلى السلطة ، وقعت عدة توترات حدودية بين عناصر من هذا التنظيم وحرس الحدود الإيراني على الحدود المشتركة.

وفي الحالة الأخيرة ، وقع اشتباك حدودي بين البلدين في ولاية نيمروز الأفغانية ، وأعلنت طالبان بعد هذا الحادث أن هذا الاشتباك الحدودي القصير قد انتهى وأن الجهود تبذل لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وقام وفد من وزارة الطاقة الايرانية برئاسة الوزير "علي أكبر محرابيان" بزيارة إلى كابول الخميس الماضي لمتابعة موضوع حق ايران من مياه هيرمند واجراء مشاورات مع مسؤولي طالبان.

وبحسب إعلان وزارة الطاقة والمياه التابعة لحكومة طالبان ، فقد أكد الوفد الإيراني في هذا الاجتماع على تنفيذ معاهدة بحيرة هلمند لعام 1972 بين أفغانستان وإيران.

كما أبدى الوفد الإيراني استعداده للتعاون في قطاعات إنتاج الكهرباء وتصديرها ومشاريع نقل المياه إلى المدن الكبرى.